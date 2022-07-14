Райан Гослинг — о «Барби»: фильм удивит зрителей
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В интервью для Entertainment Tonight Райан Гослинг рассказал о фильме «Барби», в котором он играет роль Кена — возлюбленного культовой куклы. У актёра спросили, правда ли лента будет совсем не такой, какой её себе представляют обычные зрители, — об этом ранее говорила Марго Робби. Гослинг подтвердил её слова с пространным выражением, будто бы не выходя из образа своего персонажа.
Я бы никогда не стал поправлять Барби. Я бы о таком даже не подумал. Как говорит Барби, так оно и есть. Она права.
Фильм будет не таким, как вы думаете. Если, конечно, действительно таким не окажется. И тогда вы поймёте, каким он будет, но мне кажется, что он другой. Погодите, так о чём мы?
Это будет неожиданное кино. Больше ничего не могу сказать. Иначе придут люди из Mattel и упакуют меня.
Актёр также пожаловался, что быть Кеном намного сложнее, чем агентом ЦРУ в «Сером человеке». Ведь у него нет ничего.
Жизнь у Кена потяжелее будет, чем у Серого человека. У Кена нет ни денег, ни работы, ни машины, ни дома. Он переживает тяжёлые времена.
«Серый человек» от братьев Руссо выйдет в некоторых кинотеатрах уже 15 июля, а до Netflix доберётся 22-го числа. Премьера «Барби» запланирована на июль 2023 года.
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