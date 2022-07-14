На Netflix вышли сериал «Обитель зла» и новая «Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон»

14 июля на Netflix состоялась премьера сериала «Обитель зла», однако в этот раз события шоу лишь косвенно основаны на культовой серии игр Resident Evil. Сюжет расскажет о семье Вескеров, а главную роль в картине сыграл Ленс Реддик («Прослушка», «Грань», Quantum Break).

Критики оказались недовольны сериалом — шоу особенно ругают за отсутствие хоть какой-либо связи с Resident Evil, а сюжет кажется высосанным из пальца. Однако многие хвалят проект за добротный экшен и кучу зомби. Всего вышло восемь эпизодов.

Одновременно с ним на Netflix вышел и другой сериал — «Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон». Это продолжение приключений панды По и его друзей. Главный герой отправляется в кругосветное путешествие, чтобы помешать двум ласкам заполучить мощнейшее оружие для уничтожения всего мира.

Шоу состоит из девяти эпизодов, которые можно посмотреть с русскими субтитрами.