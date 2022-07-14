В матчах летнего сезона Dota Pro Cirtcuit использовали всех героев, кроме одного
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В ходе летнего цикла профессиональной лиги по Dota 2 команды ни разу не использовали персонажа Meepo — это единственный герой, который так и не появился в драфтах участников Dota Pro Circuit. Внимание на это обратил аналитик Илья Leamare Силаков-Волынский.
В список наименее популярных персонажей также вошли Tinker и Riki, которых за более чем 300 игр пикнули лишь по одному разу. Самым популярным с большим отрывом стал Tiny (351 игра, 53,6% побед).
После выхода патча 7.31b у Meepo был уменьшен прирост ловкости, а также изменён талант на 10-м уровне. Сейчас персонаж крайне редко появляется в играх с высоким рейтингом (реже чем один пик за 80 матчей) — он занимает последнее место по популярности в Dota 2.
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