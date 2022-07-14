Эмбер Хёрд не удалось отменить решение суда по делу с Джонни Деппом

1 июня стало известно об окончании судебных разбирательств между Эмбер Хёрд и Джонни Деппом. Почти все тяжбы закончились в пользу актёра, но его бывшая супруга никак не хочет признавать его победу.

Девушка попыталась отменить решение суда и назначить новое разбирательство из-за того, что один из присяжных оказался не тем человеком, что был по документам. Однако ей в этом было отказано.

Ответчик не утверждает, что включение пятнадцатого присяжного в состав жюри каким-либо образом нанесло ей ущерб. Присяжный был проверен, участвовал в заседаниях, совещался и вынес вердикт. Присяжный, как и все остальные, следовал своей присяге, инструкциям и приказам суда. Суд считает решение компетентным.

Тем временем жизнь Джонни Деппа постепенно налаживается. Если верить данным издания Bloomberg, то Депп снимется в ключевой роли для фильма «Фаворитка». Он сыграет Людовика XV, короля Франции, — это будет первая крупная роль актёра за последние несколько лет.