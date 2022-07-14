Появились детали и свежие кадры «Дома дракона» — приквела «Игры престолов»

Издание Entertainment Weekly поделилось деталями и опубликовало свежие кадры «Дома дракона» — приквела «Игры престолов». На них можно увидеть ключевых персонажей.

Принцесса Рейнира Таргариен

По словам шоураннеров сериала, Рейнире Таргариен в сериале отводится самая важная роль. Девушка с детства готовилась стать первой правительницей Вестероса. Всё время в детстве она посвящала подготовке к этому моменту.

Король Визерис I Таргариен

Королю удалось сохранить эпоху мира в Вестеросе, которая длилась более 70 лет. Визериса описывают как хорошего человека, который пытается угодить людям, в то же время как короля это его совсем не красит.

Принц Деймон Таргариен

Брат короля Визериса Деймон — один из самых изменчивых Таргариенов. Он потрясающий боец, служит в Малом Совете в качестве лорда-командующего Королевской гвардии, а ещё он ездит верхом на свирепом драконе Караксесе.

Алисента Хайтауэр

Алисента всё детство была дружна с Рейнирой Таргариен, пока в их королевстве не начался кровавый конфликт. Девушку описывают как беспокойную приверженку правил, которая, в отличие от Рейниры, не обладает развязным характером. Дочь Отто Хайтауэра.

Отто Хайтауэр

Десница короля, которого называют хитрым и мудрым человеком, который разбирается в политических вопросах лучше других. Рис Иванс, сыгравший Отто, описывает его как безжалостного человека, которому порой трудно принимать важные решения.

Лорд Корлис Веларион

Умелый боец, который повидал множество битв. Также в описании персонажа говорится, что у Корлиса есть некая власть, а Таргариены так или иначе в нём нуждаются.

Рейнис Таргариен

Сестра короля Визериса I. Рейнис должна была быть названа королевой Вестероса, когда пришло время выбирать преемника короля Джейхейриса Таргариена. Несмотря на это, Великий Совет постановил, что Железный Трон не может быть передан женщине, поэтому вместо неё был выбран её двоюродный брат.

Совместные фото Таргариенов, Хайтауэров и Веларионов

Другие кадры из шоу

«Дом дракона» расскажет о противостоянии внутри семьи Таргариенов, которое случилось за 200 лет до «Игры престолов». В главных ролях: Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма Д’Арси, Милли Олкок и другие.

Сериал стартует на HBO Max 21 августа.