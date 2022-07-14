Илона Маска на вас нет: «Твиттер» перестал работать

Обновление. К 15:45 по мск Twitter начал потихоньку оживать.

Днём 14 июля «Твиттер» неожиданно перестал работать у пользователей по всему миру. При попытке зайти на сайт появляются разные ошибки: от обычной долгой загрузки до шуток разработчиков.

Я кричу. Ты кричишь. Мы все кричим… чтобы мы починили эту страницу. Мы перестанем шутить и скоро всё наладим.

Согласно сайту Downdetector, проблемы с доступом начались приблизительно в 15:00 по московскому времени. Судя по всему, социальная сеть перестала работать из-за какого-то крупного сбоя. Представители «Твиттера» пока не комментировали ситуацию.

Фото: Downdetector

Тем временем пользователи в шутку называют падение соцсети проделками Илона Маска, который отказался покупать «Твиттер» за $ 44 млрд. Напомним, что в России социальная сеть работает только через VPN.