Илона Маска на вас нет: «Твиттер» перестал работать
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Обновление. К 15:45 по мск Twitter начал потихоньку оживать.
Днём 14 июля «Твиттер» неожиданно перестал работать у пользователей по всему миру. При попытке зайти на сайт появляются разные ошибки: от обычной долгой загрузки до шуток разработчиков.
Я кричу. Ты кричишь. Мы все кричим… чтобы мы починили эту страницу. Мы перестанем шутить и скоро всё наладим.
Согласно сайту Downdetector, проблемы с доступом начались приблизительно в 15:00 по московскому времени. Судя по всему, социальная сеть перестала работать из-за какого-то крупного сбоя. Представители «Твиттера» пока не комментировали ситуацию.
Фото: Downdetector
Тем временем пользователи в шутку называют падение соцсети проделками Илона Маска, который отказался покупать «Твиттер» за $ 44 млрд. Напомним, что в России социальная сеть работает только через VPN.
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