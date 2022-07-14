GTX 950 и Windows 10: системные требования Company of Heroes 3
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Sega опубликовала системные требования Company of Heroes 3 — стратегии в реальном времени, действие которой разворачивается во времена Второй мировой войны. Для запуска будет достаточно Intel Core i5 6400 с NVIDIA GeForce GTX 950 и 40 ГБ свободного места на жёстком диске. По уже сложившейся традиции игра запустится только на Windows 10/11.
Минимальные системные требования
- Операционная система Windows 10/11 (64-битная)
- Процессор — Intel Core i5 6400 или AMD Ryzen 5 1400
- Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 950, AMD Radeon R9 370 или аналог с 2 ГБ видеопамяти
- Оперативная память — 8 ГБ
- Свободное место на диске — 40 ГБ
Рекомендуемые системные требования
- Операционная система Windows 10/11 (64-битная)
- Процессор — Intel Core i7 8700 или AMD Ryzen 7 2700
- Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1660, AMD Radeon RX 5600 или аналог с 6 ГБ видеопамяти
- Оперативная память — 16 ГБ
- Свободное место на диске — 40 ГБ (предпочтителен SSD-диск)
Company of Heroes 3 выйдет на ПК 17 ноября. Ранее авторы рассказали о сюжетных кампаниях в игре, которые удивляют своей масштабностью.
Новость по темеCompany of Heroes 3 выйдет 17 ноября, а масштабы игры поражают
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