Techland обогнала CD Projekt и стала самой богатой игровой компанией в Польше

Рыночная стоимость CD Projekt RED — создателей «Ведьмаков» и Cyberpunk 2077 — продолжает падать. Как сообщает издание Business Insider, капитализация компании опустилась до 10 млрд злотых или $ 2,08 млрд. Таким образом корпорацию больше нельзя назвать самой дорогой игровой организацией в Польше.
Пальму первенства перехватила Techland — создатели Dying Light и Call of Juarez. Её точную капитализацию оценить очень трудно, однако по подсчётам экспертов она составляет около 10,56 млрд злотых или $ 2,2 млрд. Подобный результат обеспечила крайне успешная Dying Light 2, которая за первые два месяца разошлась тиражом в 5 млн копий.
CD Projekt RED удерживала первое место в списке самых дорогих игровых компаний Польши с 2020 года, однако после неудачного релиза Cyberpunk 2077 её акции начали сильно дешеветь, а игровая общественность теперь относится к студии с пренебрежением.
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