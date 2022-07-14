Файтинг MultiVersus про героев WB начнёт свою жизнь 26 июля

Ожидание подошло к концу: файтинг MultiVersus совсем скоро окажется в руках каждого желающего. Открытое тестирование начнётся 26 июля, а за неделю до этого игру получат покупатели наборов раннего доступа.

MultiVersus — бесплатный файтинг в духе Super Smash Bros., где собрались самые известные и культовые герои фильмов, комиксов, сериалов и игр Warner Bros. — от Бэтмена и Шэгги до Багса Банни и Арьи Старк. Причём всех озвучивают известные актёры.

Сама WB называет MultiVersus «платформинг-файтингом».

Среди режимов уже на старте обещают командные бои «два на два» и «один на один», а также бои каждый сам за себя на четверых. Вдобавок WB обещает периодически реализовывать сезонные режимы с уникальными условиями.