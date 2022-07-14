Дебютный трейлер третьего сезона сериала «DOTA: Кровь дракона»

Netflix выпустил первый трейлер третьего сезона мультсериала «DOTA: Кровь дракона». В ролике можно увидеть сражение драконьего рыцаря Дэвиона, Инвокера и Мираны с демоном Террорблейдом, который охотится за душами драконов. Судя по всему, фанатов ждёт самый эпичный сезон в истории шоу.

Как и прежде, в третий сезон войдут восемь эпизодов продолжительностью около 30 минут каждый. Выход продолжения состоится 11 августа на Netflix.

Производством занимается всё та же южнокорейская студия Studio Mir, а шоураннером остаётся Эшли Миллер, известный по прошлым сезонам, а также по сценариям к фильмам «Люди Икс: Первый класс» и «Тор». Первый сезон шоу вышел 25 марта 2021 года, второй — 18 января 2022 года.