Игра про котика Stray займёт на PS5 смешные 7 ГБ

В сети появилась информация о размере адвенчуры про котика Stray. Данные, как обычно, предоставил аккаунт PlayStation Game Size, который раскрывает размеры игр и даты предварительных загрузок.

Так, версия Stray для PlayStation 4 будет весить чуть больше 13 ГБ, а вот на PlayStation 5 всего 7,5 ГБ. На новой консоли Sony игра займёт на жёстком диске почти в два раза меньше. Настолько сильно сжать размер проекта удалось благодаря хвалёному SSD, с помощью которого в том числе рекламировали PS5.

Также аккаунт отметил, что заранее скачать игру нельзя. Для установки потребуется дождаться релиза, а потом играть.

Stray позволит игрокам взять на себя роль бродячего котика, которому нужно выбраться из заброшенного кибергорода. Игра выйдет уже 19 июля на PS4, PS5 и ПК. В день релиза тайтл бесплатно достанется подписчикам PS Plus Extra и PS Plus Premium (Deluxe).