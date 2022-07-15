Игра про котика Stray займёт на PS5 смешные 7 ГБ

В сети появилась информация о размере адвенчуры про котика Stray. Данные, как обычно, предоставил аккаунт PlayStation Game Size, который раскрывает размеры игр и даты предварительных загрузок.
Так, версия Stray для PlayStation 4 будет весить чуть больше 13 ГБ, а вот на PlayStation 5 всего 7,5 ГБ. На новой консоли Sony игра займёт на жёстком диске почти в два раза меньше. Настолько сильно сжать размер проекта удалось благодаря хвалёному SSD, с помощью которого в том числе рекламировали PS5.
Также аккаунт отметил, что заранее скачать игру нельзя. Для установки потребуется дождаться релиза, а потом играть.
Stray позволит игрокам взять на себя роль бродячего котика, которому нужно выбраться из заброшенного кибергорода. Игра выйдет уже 19 июля на PS4, PS5 и ПК. В день релиза тайтл бесплатно достанется подписчикам PS Plus Extra и PS Plus Premium (Deluxe).
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