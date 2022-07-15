Стартовали предзаказы God of War Ragnarok — в России игра стоит 5499 рублей

В российском PS Store открылись предварительные заказы God of War Ragnarok. Цена стандартного издания без каких-либо внутриигровых бонусов составляет 5499 рублей.

Для предзаказа доступно и расширенное цифровое издание за 6199 рублей. Что вы получите, если его приобретёте?

Саму игру для PS4 и PS5

Броню «Тёмная долина»

Одеяние «Тёмная долина»

Рукоять для топора «Тёмная долина»

Рукоять для клинков «Тёмная долина»

Цифровой графический альбом от Dark Horse

Официальный цифровой саундтрек

Набор аватаров PSN для PS4 и PS5

Также на странице проекта можно увидеть скриншоты и краткое описание сюжета.

Напомним, что купить игру в российском PS Store можно даже в рублях. Для этого необходимо пополнить ваш кошелёк на нужную сумму и оформить предварительный заказ. Проблема в том, что сделать это можно только с помощью карт оплаты на различных сайтах. А для пополнения суммы в размере 5499 рублей придётся отдать в три или четыре раза больше.

God of War Ragnarok выйдет 9 ноября на PS4 и PS5.