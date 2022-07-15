Стартовали предзаказы God of War Ragnarok — в России игра стоит 5499 рублей
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В российском PS Store открылись предварительные заказы God of War Ragnarok. Цена стандартного издания без каких-либо внутриигровых бонусов составляет 5499 рублей.
Для предзаказа доступно и расширенное цифровое издание за 6199 рублей. Что вы получите, если его приобретёте?
- Саму игру для PS4 и PS5
- Броню «Тёмная долина»
- Одеяние «Тёмная долина»
- Рукоять для топора «Тёмная долина»
- Рукоять для клинков «Тёмная долина»
- Цифровой графический альбом от Dark Horse
- Официальный цифровой саундтрек
- Набор аватаров PSN для PS4 и PS5
Также на странице проекта можно увидеть скриншоты и краткое описание сюжета.
Напомним, что купить игру в российском PS Store можно даже в рублях. Для этого необходимо пополнить ваш кошелёк на нужную сумму и оформить предварительный заказ. Проблема в том, что сделать это можно только с помощью карт оплаты на различных сайтах. А для пополнения суммы в размере 5499 рублей придётся отдать в три или четыре раза больше.
God of War Ragnarok выйдет 9 ноября на PS4 и PS5.
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