Раскрыты технические детали God of War Ragnarok на PS5

Разработчики God of War Ragnarok и сама Sony ещё не раскрыли технические подробности экшена, но, похоже, эта информация уже просочилась в сеть благодаря британскому ритейлеру ShopTo.
Магазин разослал электронные письма пользователям, в которых сообщил о графических режимах проекта на PlayStation 5. Судя по всему, их будет два: с нативным 4K-разрешением при 30 FPS и динамическим 4K-разрешением при 60 FPS.
Также в письме говорилось и о поддержке фишек DualSense. God of War Ragnarok предложит тактильную отдачу, адаптивные триггеры и полную поддержку 3D-звука. Всё это звучит правдоподобно, поскольку и другие игры Sony, например, Ratchet & Clank: Rift Apart и Horizon Forbidden West, стартовали с похожими режимами.
Сегодня в российском PS Store открылись предзаказы экшена. Цена стандартного издания составляет 5499 рублей, также можно купить и расширенное за 6199 рублей.
Релиз игры состоится 9 ноября на PS4 и PS5.
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