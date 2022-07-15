Раскрыты технические детали God of War Ragnarok на PS5

Разработчики God of War Ragnarok и сама Sony ещё не раскрыли технические подробности экшена, но, похоже, эта информация уже просочилась в сеть благодаря британскому ритейлеру ShopTo.

Магазин разослал электронные письма пользователям, в которых сообщил о графических режимах проекта на PlayStation 5. Судя по всему, их будет два: с нативным 4K-разрешением при 30 FPS и динамическим 4K-разрешением при 60 FPS.

Также в письме говорилось и о поддержке фишек DualSense. God of War Ragnarok предложит тактильную отдачу, адаптивные триггеры и полную поддержку 3D-звука. Всё это звучит правдоподобно, поскольку и другие игры Sony, например, Ratchet & Clank: Rift Apart и Horizon Forbidden West, стартовали с похожими режимами.

Сегодня в российском PS Store открылись предзаказы экшена. Цена стандартного издания составляет 5499 рублей, также можно купить и расширенное за 6199 рублей.

Релиз игры состоится 9 ноября на PS4 и PS5.