Создателей малыша Йоды обвинили в копировании Гизмо из «Гремлинов»
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Режиссёр фильмов «Гремлины» и «Гремлины 2: Новенькая партия» Джо Данте считает, что создатели сериала «Мандалорец» украли милое существо по имени Гизмо и сделали из него малыша Йоду.
По словам Данте, создатели шоу не постыдились совершить такой поступок. Притом выяснять это всё через разбирательства с Disney или Lucasfilm он не хочет.
Гизмо, несомненно, похож на ребёнка. Это подводит меня к малышу Йоде, который был полностью украден и скопирован с самого милого персонажа «Гремлинов». Я бы сказал, бесстыдно украден.
Между персонажами действительно есть сходства: оттопыренные уши, которые на фоне миниатюрного тела смотрятся непропорционально, привязанность к отцовским фигурам и общение с помощью различных звуков.
Создатели «Мандалорца» пока что никак не отреагировали на это обвинение.
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