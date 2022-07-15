Создателей малыша Йоды обвинили в копировании Гизмо из «Гремлинов»

Режиссёр фильмов «Гремлины» и «Гремлины 2: Новенькая партия» Джо Данте считает, что создатели сериала «Мандалорец» украли милое существо по имени Гизмо и сделали из него малыша Йоду.

По словам Данте, создатели шоу не постыдились совершить такой поступок. Притом выяснять это всё через разбирательства с Disney или Lucasfilm он не хочет.

Гизмо, несомненно, похож на ребёнка. Это подводит меня к малышу Йоде, который был полностью украден и скопирован с самого милого персонажа «Гремлинов». Я бы сказал, бесстыдно украден.

Между персонажами действительно есть сходства: оттопыренные уши, которые на фоне миниатюрного тела смотрятся непропорционально, привязанность к отцовским фигурам и общение с помощью различных звуков.

Создатели «Мандалорца» пока что никак не отреагировали на это обвинение.