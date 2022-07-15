Factorio внезапно подорожала в Steam до 10 000 рублей

В ночь на 15 июля чешская инди-студия Wube Software неожиданно подняла стоимость Factorio — симулятора производства и менеджмента фабрик, а также одной из самых популярных игр на площадке. Если игру в Steam можно было купить за 500 рублей, то теперь она стоит в 20 раз дороже — 10 тыс. рублей.

Интересно, что в некоторых других странах игра также подорожала, но в России произошёл самый большой прирост в стоимости. Сами разработчики произошедшее не комментировали.

Ранее аналогичная ситуация произошла с инди-игрой Ebony Spire: Heresy. В начале марта её цена подскочила со 175 рублей до 14 тыс. рублей. Позже разработчики вернули более-менее адекватные 700 рублей, однако проект всё равно подорожал в 4 раза. Пока неясно, сделают ли нечто подобное авторы Factorio.