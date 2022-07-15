Слух: Assassin's Creed отправят в Японию

В Сети продолжают ходить новые слухи о следующих частях Assassin's Creed. По данным инсайдера Джеффа Грабба, Ubisoft работает над игрой в японском сеттинге. Эту информацию ему сообщил тот же источник, что рассказал ему ранее о Rift — проекте в духе первой части франшизы про Басима из Valhalla с упором в стелс.

Как отмечает инсайдер, Assassin's Creed в Японии может стать частью сервисной Infinity, в которую войдут игры из абсолютно разных сеттингов. Однако планы Ubisoft могут поменяться, и тогда проект станет отдельной игрой — нечто подобное случилось и с Rift, которая изначально должна была стать дополнением для Valhalla.

Все подробности о будущем Assassin's Creed должны раскрыть на специальном мероприятии в сентябре. Возможно, именно там Ubisoft расскажет о вышеупомянутых частях серии.