Русский перевод God of War Ragnarok готов

Актёр Михаил Белякович пообщался с журналистом издания «Газета. Ru». Темами для разговора стали санкции, покупка актёром PS5 и русская локализация God of War Ragnarok. Напомним, в дубляже Кратоса озвучивает именно Белякович.

По словам актёра, в 2020 году команда озвучила рекламный тизер, а полноценная озвучка игры всё время откладывалась из-за пандемии и других проблем, однако сейчас дубляж почти полностью готов. Михаил отметил, что он уже выполнил почти всю работу, однако озвучка в какой-то степени всё ещё в процессе.

Мне постоянно пишут в соцсетях, а будет ли релиз, а как же санкции. Могу всех уверить — все стараются, чтобы локализация вышла и версия была бы полноценной для российских игроков. Однозначно сказать пока нельзя, потому что пока всё ещё в процессе утверждения.

Михаил Белякович

Фото: Из личного архива Михаила Беляковича

Также Белякович осветил и ещё один важный момент. Он подчеркнул, что российское подразделение PlayStation находится с ним на связи, оно никуда не делоcь.

Я на связи с российским подразделением PlayStation. Да, ничего не изменилось, никто никуда не убежал. Надеюсь, что никуда и не денутся. Потому что люди ни в чём не виноваты.

Актёр хотел купить себе PS5, но в тот момент их не было в продаже, а сейчас такой необходимости в ней нет. К тому же сама Sony Михаилу консоль не предоставила. Также Беляковича спросили, какой бы комбинацией кнопок он добил Тора в God of War Ragnarok. По словам актёра, чтобы «совсем его замочить», подойдут кнопки L2 и R2.

Чтобы прям совсем его замочить? Тут должно быть мощное двойное нажатие. Вот думаю L2+R2 отлично подойдёт, чтобы добить наверняка. Чтобы с двух рук его.

God of War Ragnarok выйдет 9 ноября на PS4 и PS5. Предзаказы уже открыты и в России.