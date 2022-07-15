«Топ Ган: Мэверик» и другие новинки показывают уже в 127 кинотеатрах России

Из-за ужасающей ситуации на рынке отечественные кинотеатры начали показывать крупные западные новинки, включая «Топ Ган: Мэверик» и другие фильмы, не вышедшие в России. Как именно они попали к прокатчикам, неизвестно, однако подобный ход может стать для них настоящим спасением.

Так считает глава ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. По его словам, в июне нелегальные копии фильмов показывали в 16 кинозалах, а в июле такие показы проводятся уже в 127 кинотеатрах, и дальше их число будет только расти.

Я даже не могу сейчас осуждать кинотеатры, балующиеся «торрент-показами». На сегодняшний день волна несанкционированного показа копий фильмов развивается по экспоненте и будет только расти.



Я понимаю, что это вызвано прежде всего не желанием заработать, а стремлением выжить, и в основном это касается малых кинотеатров. И, как ни странно, часть из этих 127 – муниципальные.

Крупные западные новинки пока «добрались» до Екатеринбурга, Воронежа и Санкт-Петербурга. Судя по всему, скоро голливудские картины начнут показывать и в других регионах.