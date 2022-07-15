Хидео Кодзима теперь настоящий фанат «Пацанов». У него есть рубашка с логотипом сериала
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Мы уже сообщали, что Хидео Кодзима оценил шесть серий третьего сезона сериала «Пацаны». Шоу очень сильно понравилось японскому геймдизайнеру, а теперь он высказался и по поводу всего сезона в целом.
Кодзима назвал третий сезон «Пацанов» лучшей драмой года. А ещё это шоу напомнило разработчику сериал «Во все тяжкие».
Третий сезон «Пацанов» был потрясающим! Лучшая драма года! Напоминает «Во все тяжкие». Он начинался как чёрная комедия, но с каждым сезоном становился всё более глубоким.
Также Кодзима опубликовал несколько фотографий в новой гавайской рубашке с названием шоу. Похоже, геймдизайнер теперь главный фанат «Пацанов».
Сериал уже продлён на четвёртый сезон, а его съёмки должны начаться в августе.
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