Появился геймплей World of Warcraft: Dragonflight с полётами на драконах и новым классом

В сети появилось много геймплея World of Warcraft: Dragonflight. Его выкладывают различные СМИ, блогеры и стримеры. Альфа-тестирование началось вчера, позже попробовать Dragonflight смогут и другие игроки.

В геймплейных роликах можно увидеть полёты на драконах, другой игровой процесс и некоторые сюжетные фрагменты. Правда, они не до конца закончены, поскольку это всё же альфа-тестирование. Примечательно, что с Dragonflight в тайтле появится раса драктиров. Единственный доступный среди них класс — Эвокер. Играть за него Blizzard рекомендует только опытным геймерам.

Ещё поигравшие отмечают, что летать на драконах действительно одно удовольствие. Сами полёты сделаны интересно, а для совершения навороченных действий в полёте придётся постараться.

Blizzard представила Dragonflight в апреле этого года. Аддон добавит в World of Warcraft Драконьи острова с новыми историями и расу Драктиров. Также появятся обновлённый интерфейс, древо умений и многое другое.

Dragonflight выйдет до конца 2022 года. Точная дата станет известна позже.