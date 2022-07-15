Появился геймплей World of Warcraft: Dragonflight с полётами на драконах и новым классом

В сети появилось много геймплея World of Warcraft: Dragonflight. Его выкладывают различные СМИ, блогеры и стримеры. Альфа-тестирование началось вчера, позже попробовать Dragonflight смогут и другие игроки.
В геймплейных роликах можно увидеть полёты на драконах, другой игровой процесс и некоторые сюжетные фрагменты. Правда, они не до конца закончены, поскольку это всё же альфа-тестирование. Примечательно, что с Dragonflight в тайтле появится раса драктиров. Единственный доступный среди них класс — Эвокер. Играть за него Blizzard рекомендует только опытным геймерам.
Ещё поигравшие отмечают, что летать на драконах действительно одно удовольствие. Сами полёты сделаны интересно, а для совершения навороченных действий в полёте придётся постараться.
Blizzard представила Dragonflight в апреле этого года. Аддон добавит в World of Warcraft Драконьи острова с новыми историями и расу Драктиров. Также появятся обновлённый интерфейс, древо умений и многое другое.
Dragonflight выйдет до конца 2022 года. Точная дата станет известна позже.
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