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LEGO впервые сделает набор по сериалу «Офис»

LEGO впервые сделает набор по сериалу «Офис»
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Компания LEGO представила набор по мотивам сериала «Офис», который предложили поклонники в инициативе Ideas. Купить его можно будет уже 1 октября.

В набор войдут 15 мини-фигурок с героями «Офиса». Среди них оказались Майкл Скотт, Дуайт Шрут, Джим Халперт и другие. Есть и знакомые по сериалу детали вроде трофея Данди, золотого билета, кружки «Лучший босс в мире» и степлера в желатине.

В набор LEGO по «Офису» войдут 1164 детали, из которых можно построить кабинет Майкла, конференц-зал и рабочие зоны других героев сериала. 12 из 15 мини-фигурок получат разные выражения лица. Собранная конструкция займёт более 7 см в высоту, 30 см в ширину и 25 см в глубину.

Набор по «Офису» обойдётся в $ 120 (~ 7 тыс. рублей). Недавно стало известно, что LEGO ушла из России. Поставки продукции компании в страну прекратились в марте 2022 года. Если ситуация не изменится, то комплект по сериалу может попасть в РФ по параллельному импорту, но цена вырастет.

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