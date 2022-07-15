Netflix снимет второй сезон сериала по Resident Evil. Об этом никто не просит

14 июля на Netflix состоялась премьера «Обитель зла» — нового сериала по мотивам культовой Resident Evil. В отличие от большинства адаптаций, новая экранизация почти никак не затрагивает главные события зомби-франшизы. Сюжет рассказывает о семье Вескеров, а главную роль в картине сыграл Ленс Реддик («Прослушка», «Грань», Quantum Break).

По данным издания Redanian Intelligence, авторы проекта уже заняты разработкой продолжения — даже несмотря на довольно средние отзывы от критиков и зрителей. Создатели прямо сейчас заняты разработкой сценария, а съёмки могут начаться либо в конце этого года, либо в начале следующего. Таким образом, второй сезон может выйти в конце 2023 года либо в начале 2024-го.

Источники журнала отмечают, что Netflix мог не дать зелёный свет на продолжение, поэтому нельзя быть уверенными в его выпуске на 100%. В первую очередь компания будет отталкиваться от просмотров и общей популярности шоу.