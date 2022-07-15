«Голодные игры»: анонсирован сериал Gen V во вселенной «Пацанов»

Авторы «Пацанов» раскрыли детали будущего спин-оффа. Шоу с рейтингом «18+» получило название Gen V — оно расскажет про американский колледж, в котором учатся подростки с суперспособностями. Они потихоньку познают себя, параллельно соревнуясь между собой за лучшие рекламные контракты и мировую славу.

Создатели обещают сохранить сатирический и непристойный дух «Пацанов», комбинируя их вместе с «Голодными играми» и студенческой жизнью. Главные роли в Gen V сыграют Джаз Синклер, Чэнс Пердомо (оба играли в шоу «Леденящие душу приключения Сабрины»), Лиззи Бродвей («Бесстыжие»), Мэдди Филлипс («Сверхъестественное») и другие молодые актёры.

Шоураннерами сериала выступят Мишель Фазекас и Тара Баттерз — они уже работали над «Агентом Картер» и «Кукольным домом». Исполнительным продюсером выступит Эрик Крипке — автор «Пацанов». У Gen V пока нет точной даты выхода.