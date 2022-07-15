Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Химки» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Голодные игры»: анонсирован сериал Gen V во вселенной «Пацанов»

«Голодные игры»: анонсирован сериал Gen V во вселенной «Пацанов»
Комментарии

Авторы «Пацанов» раскрыли детали будущего спин-оффа. Шоу с рейтингом «18+» получило название Gen V — оно расскажет про американский колледж, в котором учатся подростки с суперспособностями. Они потихоньку познают себя, параллельно соревнуясь между собой за лучшие рекламные контракты и мировую славу.

Создатели обещают сохранить сатирический и непристойный дух «Пацанов», комбинируя их вместе с «Голодными играми» и студенческой жизнью. Главные роли в Gen V сыграют Джаз Синклер, Чэнс Пердомо (оба играли в шоу «Леденящие душу приключения Сабрины»), Лиззи Бродвей («Бесстыжие»), Мэдди Филлипс («Сверхъестественное») и другие молодые актёры.

Шоураннерами сериала выступят Мишель Фазекас и Тара Баттерз — они уже работали над «Агентом Картер» и «Кукольным домом». Исполнительным продюсером выступит Эрик Крипке — автор «Пацанов». У Gen V пока нет точной даты выхода.

Илон Маск окончательно дискредитировал себя. Отмыться будет практически невозможно Илон Маск окончательно дискредитировал себя. Отмыться будет практически невозможно
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022