Слух: у NVIDIA слишком много старых видеокарт, поэтому новые ещё задержат
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По данным источников «железного» портала WccfTech, NVIDIA перенесла выход флагманской видеокарты GeForce RTX 4090 на октябрь 2022 года. При этом корпорация уже переносила её выход на ноябрь из-за огромных запасов RTX 30-й серии, однако сейчас вернулась к своему первоначальному плану.
Анонсировать RTX 4090 могут уже в сентябре, а её выход должен состояться через месяц. Источники утверждают, что остальные видеокарты в новой линейке поступят в продажу не раньше 2023 года. Таким образом NVIDIA как бы убьёт двух зайцев: если нужна мощнейшая видеокарта — покупай RTX 4090. Для всего остального есть 30-я серия, которой полным-полно в магазинах.
Тем временем NVIDIA продолжает хранить молчание о будущей линейке устройств.
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