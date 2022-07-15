Слух: у NVIDIA слишком много старых видеокарт, поэтому новые ещё задержат

По данным источников «железного» портала WccfTech, NVIDIA перенесла выход флагманской видеокарты GeForce RTX 4090 на октябрь 2022 года. При этом корпорация уже переносила её выход на ноябрь из-за огромных запасов RTX 30-й серии, однако сейчас вернулась к своему первоначальному плану.

Анонсировать RTX 4090 могут уже в сентябре, а её выход должен состояться через месяц. Источники утверждают, что остальные видеокарты в новой линейке поступят в продажу не раньше 2023 года. Таким образом NVIDIA как бы убьёт двух зайцев: если нужна мощнейшая видеокарта — покупай RTX 4090. Для всего остального есть 30-я серия, которой полным-полно в магазинах.

Тем временем NVIDIA продолжает хранить молчание о будущей линейке устройств.