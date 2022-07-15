По игре про котика Stray выпустят рюкзак и шлейку для животных

Издатель Annapurna Interactive, который уже на следующей неделе выпустит Stray, показал аксессуары по игре. Компания вместе с Travel Cat выпустит сумку и шлейку, которые вдохновлены приключениями кота в умирающем городе.

Согласно описанию, сумка разукрашена в неоново-угольные цвета, что отсылает к городу Stray. В нём можно носить животное весом до 11 кг. Рюкзак стоит $ 140 (~ 8 тыс. рублей), а отправлять заказавшим его начнут 31 августа.

В тот же срок поступит в продажу шлейка, которую носит кот в Stray. Поводок сделали светоотражающим, а длина составит почти два метра. Обойдётся аксессуар в $ 40 (~ 2300 рублей).

Stray расскажет об одиноком коте, которому предстоит выбраться из умирающего города будущего и раскрыть древнюю тайну. Помогать животному будет дрон B-12. Игра выйдет 19 июля на ПК и консолях PlayStation.