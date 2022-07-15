Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Химки» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

По игре про котика Stray выпустят рюкзак и шлейку для животных

По игре про котика Stray выпустят рюкзак и шлейку для животных
Комментарии

Издатель Annapurna Interactive, который уже на следующей неделе выпустит Stray, показал аксессуары по игре. Компания вместе с Travel Cat выпустит сумку и шлейку, которые вдохновлены приключениями кота в умирающем городе.

Согласно описанию, сумка разукрашена в неоново-угольные цвета, что отсылает к городу Stray. В нём можно носить животное весом до 11 кг. Рюкзак стоит $ 140 (~ 8 тыс. рублей), а отправлять заказавшим его начнут 31 августа.

В тот же срок поступит в продажу шлейка, которую носит кот в Stray. Поводок сделали светоотражающим, а длина составит почти два метра. Обойдётся аксессуар в $ 40 (~ 2300 рублей).

Stray расскажет об одиноком коте, которому предстоит выбраться из умирающего города будущего и раскрыть древнюю тайну. Помогать животному будет дрон B-12. Игра выйдет 19 июля на ПК и консолях PlayStation.

Новость по теме
Создатель God of War одобрил коллаборацию с котиком из Stray
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022