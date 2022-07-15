Неймар стал амбассадором PUBG: Battlegrounds
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Krafton объявила о том, что Неймар стал амбассадором PUBG: Battlegrounds. Бразильский футболист отметил, что очень гордится быть частью сообщества королевской битвы и с большим нетерпением ждёт выхода новой карты.
Быть частью PUBG – это потрясающе. Я очень горжусь тем, что поучаствую в этом новом проекте, и мне не терпится поиграть на новой карте. Надеюсь, вам всем понравится!
В ближайшее время он проведёт несколько трансляций по игре, а первый стрим на новой карте Дестон пройдёт уже 21 июля. Тогда же патч с локацией и графическими изменениями доберётся до консолей Xbox Series и PlayStation 5.
Помимо PUBG, Неймар также известен как заядлый игрок в CS:GO, а в королевской битве Fortnite у него есть собственный скин.
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