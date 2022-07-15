Холдинг Embracer Group раскритиковали из-за его архива видеоигр

Игровой холдинг Embracer Group, который собирает огромный архив видеоигр, раскрыл некоторые детали его создания. По оценке генерального директора Ларса Вингефорса, на физические копии ретроигр потратили уже $ 2 млн (~ 115 млн рублей).
Сейчас в архиве насчитывается около 50 тыс. позиций, а начиналось всё с личной коллекции Вингефорса. Через некоторое время глава Embracer Group решил, что лучше создать целое подразделение, которое будет следить за сохранением ретро-игр.
Архив Embracer Group
Некоторые же не видят в архиве Embracer Group ничего хорошего. Профессор Даррен Вершлер, который занимается сохранением консолей и модифицирует их, считает инициативу холдинга саморекламой. По его словам, компания планирует исследовать ретро-игры для расширения подразделений.
Директор Национального музея видеоигр США Шон Келли считает, что подобным не должны заниматься коммерческие компании. Причину он видит в том, что руководство может заинтересовать что угодно, а архив станет не интересен.
Также отмечают, что многие диски или картриджи содержат только часть игровых данных или ключ для загрузки. Из-за этого пользы от этих физических копий не будет, если серверы с проектами закроют.
- 15 июля 2022
-
22:01
-
20:51
-
20:48
-
20:13
-
19:55
-
19:15
-
18:58
-
18:28
-
17:59
-
17:48
-
17:01
-
16:23
-
16:08
-
16:00
-
15:03
-
15:03
-
14:30
-
14:05
-
13:48
-
13:42
-
13:13
-
12:40
-
12:32
-
11:43
-
11:17
-
10:57
-
10:09
-
09:55
-
09:47
- 14 июля 2022
-
23:03
-
20:57
-
20:24
-
20:21
-
20:05
-
19:23