Холдинг Embracer Group раскритиковали из-за его архива видеоигр

Игровой холдинг Embracer Group, который собирает огромный архив видеоигр, раскрыл некоторые детали его создания. По оценке генерального директора Ларса Вингефорса, на физические копии ретроигр потратили уже $ 2 млн (~ 115 млн рублей).

Сейчас в архиве насчитывается около 50 тыс. позиций, а начиналось всё с личной коллекции Вингефорса. Через некоторое время глава Embracer Group решил, что лучше создать целое подразделение, которое будет следить за сохранением ретро-игр.

Архив Embracer Group

Некоторые же не видят в архиве Embracer Group ничего хорошего. Профессор Даррен Вершлер, который занимается сохранением консолей и модифицирует их, считает инициативу холдинга саморекламой. По его словам, компания планирует исследовать ретро-игры для расширения подразделений.

Директор Национального музея видеоигр США Шон Келли считает, что подобным не должны заниматься коммерческие компании. Причину он видит в том, что руководство может заинтересовать что угодно, а архив станет не интересен.

Также отмечают, что многие диски или картриджи содержат только часть игровых данных или ключ для загрузки. Из-за этого пользы от этих физических копий не будет, если серверы с проектами закроют.