В The Sims 4 добавят выбор сексуальной ориентации

Создатели The Sims 4 рассказали о выборе сексуальной ориентации, которая появится в игре с выходом дополнения «Старшая школа». Благодаря этой функции игрок сможет настроить предпочтения сима, будь то мужчина, женщина, оба пола или ни один.
В настройках сексуального влечения дадут выбрать несколько параметров, включая возможное изменение предпочтений. При знакомстве персонаж может отказать из-за несовпадения интересов, но при готовности экспериментировать герой поменяет ориентацию. Если не выбрать ни одного пункта, то сим станет асексуальным и не будет испытывать влечения ни к кому.
Разработчики отметили, что работают над лучшим представлением ЛГБТКИА+, поэтому по вопросу ориентации обратились к организации GLAAD. Она помогла собрать максимально разные мнения по сексуальным предпочтениям.
Новая функция появится вслед за выбором местоимений, а дальше создатели The Sims 4 хотят ещё больше развивать небинарность в игре. Из-за технических ограничений разработчики пока не могут добавить больше двух гендеров: женского и мужского.
Выбор сексуальной ориентации появится с выходом дополнения «Старшая школа» 28 июля. Функция будет доступна в стандартной версии The Sims 4, а новый аддон не понадобится.
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