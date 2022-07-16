Бывший снайпер Team Spirit за сутки нашёл себе команду и женился

Российский киберспортсмен Абдул degster Гасанов за неполные сутки успел дважды порадовать фанатов хорошими новостями — сначала игрок в CS:GO сообщил о свадьбе с любимой девушкой, а на следующий день подписал контракт с одной из лучших команд Европы.
Абдул не раскрывает имя своей жены, но, вполне вероятно, это актриса Анастасия Буткова. 25-летняя девушка также сообщила о своей свадьбе, выложив такое же фото с табличкой ЗАГСа.
Менее чем через сутки европейская организация OG объявила, что Гасанов станет игроком основного состава по CS:GO. В ростере degster заменит поляка Матеуша mantuu Вильчевского — так это уже было на турнире BLAST Premier: Spring Finals 2022, где OG с россиянином в качестве замены дошла до полуфинала.
До июля 2022 года Абдул degster Гасанов выступал за Team Spirit, вместе с командой он занял третье-четвёртое места на последнем чемпионате мира PGL Major Antwerp 2022. Летом он покинул организацию из-за нежелания переезжать из России в Сербию — клуб хотел, чтобы игроки жили в Белграде девять месяцев в году.
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