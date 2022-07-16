В файлах бесплатной Skate нашли платные лутбоксы. Их обещали не добавлять в игру

Датамайнер утверждает, что обнаружил платные лутбоксы в предстоящем симуляторе Skate, хотя создатели обещали их не добавлять. Судя по изображению, игроки смогут покупать Swag Bags за валюту Taps.
Если информация датамайнера верна, игрокам попадутся в лутбоксах предметы кастомизации вроде обуви и футболок. Валюту можно заработать при исследовании города и обменять на ящики со случайной наградой. Также на изображении видно магазин, который смутил некоторых фанатов.
Игроки считают, что в магазине будут продавать Taps за реальные деньги. Также лутбоксы сравнивают с азартными играми. Некоторые вовсе потеряли интерес к Skate, когда разработчики сообщили, что игра станет бесплатной. При этом фанаты не доверяют EA, которая уже попадала в скандал из-за лутбоксов. Компания будет издателем симулятора.
Другая группа игроков настроена позитивно. Пользователи считают, что ничего страшного в лутбоксах нет, тем более если их можно купить за игровые заслуги.
Разработчики Skate пока не объявили точную дату выхода. Релиз состоится до конца 2023 года на ПК и консолях.
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