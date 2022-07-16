Тираж Ghost of Tsushima почти достиг 10 млн копий
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Создатели Ghost of Tsushima в честь скорого двухлетия игры поблагодарили фанатов и представили статистику самурайского экшена. Из неё стало известно, что продажи приближаются к 10 млн копий.
Статистика по Ghost of Tsushima за два года с момента выхода
- Игроки сделали 78 млн фотографий
- Лису приласкали более 75 млн раз
- Продано 9,7 млн копий игры
- В кооперативные миссии сыграли 91,4 млн раз
- Проведено 998,5 млн противостояний
- Состоялось 540,8 млн дуэлей
- Игроки посетили почти 95 млн горячих источников
- На лошади провели более 6437 лет
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Ghost of Tsushima вышла 17 июля 2020 года, а в августе 2021-го появилась расширенная версия с подзаголовком Director’s Cut. В неё вошёл мультиплеерный режим Legends, а также дополнение с островом Ики.
В начале этого года создатели Ghost of Tsushima рассказали, что тираж игры превысил 8 млн копий. Судя по статистике, за последние шесть месяцев экшен купили почти 2 млн раз.
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