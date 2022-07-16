Тираж Ghost of Tsushima почти достиг 10 млн копий

Создатели Ghost of Tsushima в честь скорого двухлетия игры поблагодарили фанатов и представили статистику самурайского экшена. Из неё стало известно, что продажи приближаются к 10 млн копий.

Статистика по Ghost of Tsushima за два года с момента выхода

Игроки сделали 78 млн фотографий

Лису приласкали более 75 млн раз

Продано 9,7 млн копий игры

В кооперативные миссии сыграли 91,4 млн раз

Проведено 998,5 млн противостояний

Состоялось 540,8 млн дуэлей

Игроки посетили почти 95 млн горячих источников

На лошади провели более 6437 лет

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Ghost of Tsushima вышла 17 июля 2020 года, а в августе 2021-го появилась расширенная версия с подзаголовком Director’s Cut. В неё вошёл мультиплеерный режим Legends, а также дополнение с островом Ики.

В начале этого года создатели Ghost of Tsushima рассказали, что тираж игры превысил 8 млн копий. Судя по статистике, за последние шесть месяцев экшен купили почти 2 млн раз.