Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Перуанского керри отстранили из-за расистского скандала — команда может пропустить мэйджор

Перуанского керри отстранили из-за расистского скандала — команда может пропустить мэйджор
Комментарии

Киберспортсмен из Перу Гектор Антонио K1 Родригез оскорбил корейского тренера Юн Мин Febby Кима, с которым оказался в одной команде в матчмейкинге Dota 2. Ситуация произошла во время прямой трансляции Febby, что вызвало волну критики в адрес профессионального геймера.

Родригез обратился к корейцу, используя выражение «чинг чонг». Таким образом англоязычные пользователи в Сети грубо пародируют китайскую речь, желая оскорбить представителей азиатских стран. Позже K1 принёс извинения, а Febby принял их — но избежать наказания перуанец всё равно не смог.

Помимо штрафа от собственного клуба beastcoast керри-игрок был дисквалифицирован на один матч и не смог принять участие в решающей встрече профессиональной лиги Dota Pro Circuit против Thunder Awaken. Его команда была вынуждена сыграть с заменой и без шансов уступила со счётом 0:2.

Фото: Liquipedia.net

В результате beastcoast потеряла шансы занять первое место в южноамериканской региональной лиге по Dota 2 и теперь может пропустить глобальный турнир PGL Arlington Major. 18 июля команда примет участие в дополнительном матче за слот на мэйджор — сможет ли K1 сыграть в нём, пока неизвестно.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022