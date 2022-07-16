Перуанского керри отстранили из-за расистского скандала — команда может пропустить мэйджор

Киберспортсмен из Перу Гектор Антонио K1 Родригез оскорбил корейского тренера Юн Мин Febby Кима, с которым оказался в одной команде в матчмейкинге Dota 2. Ситуация произошла во время прямой трансляции Febby, что вызвало волну критики в адрес профессионального геймера.
Родригез обратился к корейцу, используя выражение «чинг чонг». Таким образом англоязычные пользователи в Сети грубо пародируют китайскую речь, желая оскорбить представителей азиатских стран. Позже K1 принёс извинения, а Febby принял их — но избежать наказания перуанец всё равно не смог.
Помимо штрафа от собственного клуба beastcoast керри-игрок был дисквалифицирован на один матч и не смог принять участие в решающей встрече профессиональной лиги Dota Pro Circuit против Thunder Awaken. Его команда была вынуждена сыграть с заменой и без шансов уступила со счётом 0:2.
Фото: Liquipedia.net
В результате beastcoast потеряла шансы занять первое место в южноамериканской региональной лиге по Dota 2 и теперь может пропустить глобальный турнир PGL Arlington Major. 18 июля команда примет участие в дополнительном матче за слот на мэйджор — сможет ли K1 сыграть в нём, пока неизвестно.
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