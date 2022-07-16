Virtus.pro выиграла региональную лигу Dota Pro Circuit

Игроки российской команды Virtus.pro (из-за санкций выступают под тэгом Outsiders) стали победителями тай-брейка профессиональной лиги Dota Pro Circuit для команд из Восточной Европы. Второе место заняла Natus Vincere, коллектив Team Spirit занял итоговую третью в общем зачёте.
В ходе переигровок VP победила обоих соперников со счётом 1:0. За первое место команда дополнительно получит 300 рейтинговых DPC-очков и $ 3 тыс. призовых. В очной дуэли за второе место NAVI оказалась сильнее действующих чемпионов The International.
Фото: Liquipedia.net
Все три команды представят русскоязычный регион на глобальном турнире PGL Arlington Major в США. Последний мэйджор этого соревновательного сезона пройдёт с 4 по 14 августа — последние участники определятся завтра в переигровках для команд Китая и Южной Америки.
Список участников PGL Arlington Major 2022 по Dota 2:
- Tundra Esports (Европа);
- OG (Европа);
- Entity Gaming (Европа);
- Team Liquid (Швеция);
- Virtus.pro (Россия);
- Team Spirit (Россия);
- Natus Vincere (Украина);
- BOOM Esports (Филиппины);
- Talon Esports (Азия);
- Fnatic (Филиппины);
- Evil Geniuses (США);
- Quincy Crew (США);
- Royal Never Give Up (Китай);
- Thunder Awaken (Перу);
- Второе место Dota Pro Circuit в Южной Америке;
- Второе место Dota Pro Circuit в Китае;
- Третье место Dota Pro Circuit в Китае;
- Четвёртое место Dota Pro Circuit в Китае.
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