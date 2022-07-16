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Virtus.pro выиграла региональную лигу Dota Pro Circuit

Virtus.pro выиграла региональную лигу Dota Pro Circuit
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Игроки российской команды Virtus.pro (из-за санкций выступают под тэгом Outsiders) стали победителями тай-брейка профессиональной лиги Dota Pro Circuit для команд из Восточной Европы. Второе место заняла Natus Vincere, коллектив Team Spirit занял итоговую третью в общем зачёте.

В ходе переигровок VP победила обоих соперников со счётом 1:0. За первое место команда дополнительно получит 300 рейтинговых DPC-очков и $ 3 тыс. призовых. В очной дуэли за второе место NAVI оказалась сильнее действующих чемпионов The International.

Фото: Liquipedia.net

Все три команды представят русскоязычный регион на глобальном турнире PGL Arlington Major в США. Последний мэйджор этого соревновательного сезона пройдёт с 4 по 14 августа — последние участники определятся завтра в переигровках для команд Китая и Южной Америки.

Список участников PGL Arlington Major 2022 по Dota 2:

  • Tundra Esports (Европа);
  • OG (Европа);
  • Entity Gaming (Европа);
  • Team Liquid (Швеция);
  • Virtus.pro (Россия);
  • Team Spirit (Россия);
  • Natus Vincere (Украина);
  • BOOM Esports (Филиппины);
  • Talon Esports (Азия);
  • Fnatic (Филиппины);
  • Evil Geniuses (США);
  • Quincy Crew (США);
  • Royal Never Give Up (Китай);
  • Thunder Awaken (Перу);
  • Второе место Dota Pro Circuit в Южной Америке;
  • Второе место Dota Pro Circuit в Китае;
  • Третье место Dota Pro Circuit в Китае;
  • Четвёртое место Dota Pro Circuit в Китае.
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