Virtus.pro выиграла региональную лигу Dota Pro Circuit

Игроки российской команды Virtus.pro (из-за санкций выступают под тэгом Outsiders) стали победителями тай-брейка профессиональной лиги Dota Pro Circuit для команд из Восточной Европы. Второе место заняла Natus Vincere, коллектив Team Spirit занял итоговую третью в общем зачёте.

В ходе переигровок VP победила обоих соперников со счётом 1:0. За первое место команда дополнительно получит 300 рейтинговых DPC-очков и $ 3 тыс. призовых. В очной дуэли за второе место NAVI оказалась сильнее действующих чемпионов The International.

Фото: Liquipedia.net

Все три команды представят русскоязычный регион на глобальном турнире PGL Arlington Major в США. Последний мэйджор этого соревновательного сезона пройдёт с 4 по 14 августа — последние участники определятся завтра в переигровках для команд Китая и Южной Америки.

Список участников PGL Arlington Major 2022 по Dota 2: