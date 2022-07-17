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Анонс Soulframe — игры в духе мультфильмов Хаяо Миядзаки

Создатели Warframe анонсировали свою следующую большую игру — Soulframe
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Ветераны Digital Extremes, ответственные за Warframe, анонсировали свою первую новую игру за 10 лет — Soulframe. Несмотря на название, её с популярным экшеном ничего не связывает.

Это полностью новая бесплатная игра в схожем жанре — гибрид экшена и ролёвки. Главным отличием, похоже, станет сам сеттинг — это будет мир фэнтези. А также визуальный стиль — его делают в духе мультфильмов японского режиссёра Хаяо Миядзаки.

Мир и темы Soulframe позволят нам вернуться в любимые из детства сюжеты вроде «Бесконечной истории» и продуманным фэнтезийным мирам.

Среди основных тем называют столкновение человека и природы, а также смежные идеи, связанные с природой, восстановлением и исследованием мира.

Дата выхода и платформы остаются неизвестными. Новыми подробностями обещают поделиться скоро.

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