Для Warframe представили новое крупное дополнение — «Парадокс Дувири»

Создатели Warframe в рамках мероприятия TennoCon 2022 представили крупное дополнение «Парадокс Дувири». Авторы показали и трейлер аддона, и 20-минутный геймплей.

В «Парадоксе Дувири» фанатов ждут кинематографические квесты в открытом мире. Согласно описанию, игрокам предстоит освободить мир Дувири от контроля тирана Доминуса Тракса. Кроме заданий, в аддоне появятся новые персонажи, головоломки и улучшения для героя.

Трейлер «Парадокса Дувири»

Играть предстоит за преступника, которого приговорили к казни. В последний момент ему удаётся сбежать из-за временных аномалий. Героя несколько раз ловят стражники, но Доминус Тракс возвращает его в начальную точку.

Гемплей «Парадокса Дувири»

События «Парадокса Дувири» происходят до сюжета дополнения «‎Новая война», которое появилось в Warframe в конце этого года. Деталями свежего аддона создатели поделятся позже, а его выход состоится зимой 2022 года.

Также на TennoCon 2022 создатели Warframe анонсировали новую игру Soulframe. Её события развернутся в фэнтезийной вселенной, где главный конфликт разгорится между человеком и природой.