Для Warframe представили новое крупное дополнение — «Парадокс Дувири»

Создатели Warframe в рамках мероприятия TennoCon 2022 представили крупное дополнение «Парадокс Дувири». Авторы показали и трейлер аддона, и 20-минутный геймплей.
В «Парадоксе Дувири» фанатов ждут кинематографические квесты в открытом мире. Согласно описанию, игрокам предстоит освободить мир Дувири от контроля тирана Доминуса Тракса. Кроме заданий, в аддоне появятся новые персонажи, головоломки и улучшения для героя.
Трейлер «Парадокса Дувири»
Играть предстоит за преступника, которого приговорили к казни. В последний момент ему удаётся сбежать из-за временных аномалий. Героя несколько раз ловят стражники, но Доминус Тракс возвращает его в начальную точку.
Гемплей «Парадокса Дувири»
События «Парадокса Дувири» происходят до сюжета дополнения «Новая война», которое появилось в Warframe в конце этого года. Деталями свежего аддона создатели поделятся позже, а его выход состоится зимой 2022 года.
Также на TennoCon 2022 создатели Warframe анонсировали новую игру Soulframe. Её события развернутся в фэнтезийной вселенной, где главный конфликт разгорится между человеком и природой.
- 17 июля 2022
-
12:49
-
06:18
-
01:50
- 16 июля 2022
-
23:37
-
22:21
-
19:37
-
19:07
-
18:22
-
17:33
-
16:50
-
16:18
-
15:41
-
15:01
-
14:49
-
14:21
-
14:04
-
13:16
-
12:41
- 15 июля 2022
-
22:01
-
20:51
-
20:48
-
20:13
-
19:55
-
19:15
-
18:58
-
18:28
-
17:59
-
17:48
-
17:01
-
16:23
-
16:08
-
16:00
-
15:03
-
15:03
-
14:30