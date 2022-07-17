Брюс Уиллис отметил 34-летие «Крепкого орешка» на небоскрёбе «Накатоми Плаза»

Звезда «Крепкого орешка» Брюс Уиллис отметил 34-летие первого фильма на небоскрёбе Fox Plaza в Лос-Анджелесе. Именно в этом здании, которое в боевике известно как «Накатоми Плаза», Джон Макклейн сражается с террористами.

Трогательный момент опубликовала в соцсетях Эмма Хеминг, жена Брюса Уиллиса. Актёр стоит на вершине небоскрёба, который предоставил декорации для множества сцен «Крепкого орешка».

Фото: Emma Heming Willis

Фото: Emma Heming Willis

«Крепкий орешек» вышел в 1988-м и стал самым кассовым боевиком года. До Брюса Уиллиса, который тогда играл на телевидении, на роль Джона Макклейна рассматривали Арнольда Шварценеггера, Сильвестра Сталлоне и других звёзд.

Благодаря «Крепкому орешку», который в результате получил четыре номинации на премию «Оскар», Уиллис стал голливудской звездой. Затем последовали несколько продолжений и другие фильмы, вроде «Криминального чтива», «Шестого чувства» и «Пятого элемента».