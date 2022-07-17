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Раскрыты примерные цены видеокарт Arc от Intel

Раскрыты примерные цены видеокарт Arc от Intel
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Издание Wccftech получило документ с ценами, объёмами памяти и энергопотреблением видеокарт Arc A-серии, которые Intel представила партнёрам. Самая дорогая модель обойдётся примерно в $ 400 (~ 23 тыс. рублей), а самая дешёвая — в менее $ 100 (~ 6 тыс. рублей).

Arc A770, самое мощное устройство линейки, получит версии на 8 и 16 ГБ, а энергопотребление составит 225 Вт. Видеокарта будет конкурировать с RTX 3060 Ti и Radeon 6650 XT в ценовом диапазоне от $ 300 до $ 399.

Arc A750, тесты которой ранее представила Intel, попадёт в эту же категорию, но получит только 8 ГБ. По производительности устройство будет соперничать с RTX 3060 и Radeon 6600.

A310, самая дешёвая модель, получит 4 ГБ памяти, а энергопотребление составит 75 Вт. Видеокарту планируют продавать менее чем за $ 100, а соперничать ей предстоит с GTX 1050 и GTX 1050 Ti.

На изображении указано, что характеристики устройств и цены ещё могут измениться. По данным Wccftech, подобные документы представляют партнёрам уже по готовым продуктам, поэтому видеокарты и стоимость вряд ли будут корректировать. Дату выхода Intel ещё не назвала.

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Источник: процессоры Intel подорожают вплоть до 20%
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