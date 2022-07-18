Natus Vincere заняла второе место на IEM Cologne 2022 по CS:GO

17 июля Natus Vincere сразилась с европейским коллективом FaZe Clan в финале турнира Intel Extreme Masters Cologne 2022. В напряжённой борьбе украинский коллектив уступил со счётом 2:3 (Inferno — 13:16, Overpass — 16:13, Ancient — 19:16, Mirage — 9:16, Nuke — 14:16). Таким образом «Рождённые побеждать» заработали $ 180 тыс. и 1600 BLAST-очков. Победителей же наградили $ 400 тыс. и 3200 BLAST-очками.

Несмотря на досадное поражение в финале, лучшим игроком турнира уже в который раз стал снайпер NAVI Александр «s1mple» Костылев. Вместе с ним в команде также играли Валерий «b1t» Ваховский и Виктор «sdy» Оруджев, Илья «Perfecto» Залуцкий и капитан Денис «electroNic» Шарипов.

Фото: ESL

Итоги IEM Cologne 2022