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Раскрыты новые детали про бога войны Тюра из God of War Ragnarok

Раскрыты новые детали про бога войны Тюра из God of War Ragnarok
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Недавно австралийский актёр озвучки Бен Прендергаст дал интервью ютуберу Джону Форду, в котором рассказал про Тюра из God of War Ragnarok. Его озвучиванием и занимался Прендергаст.

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В ходе разговора актёр раскрыл некоторые подробности своего персонажа и подхода Sony Santa Monica к разработке проекта. Бен Прендергаст отметил, что авторы пытаются придерживаться мифологии, однако в какой-то момент начинают прокладывать собственный путь. Например, Тюру вряд ли откусит руку гигантский волк Фенрир, как это было в мифах.

В этой игре много скандинавских преданий, которые органично вписываются, но, знаете, Sony Santa Monica отходит от этого, когда захочет. Они придерживаются той истории, которую создают сами. Так что у Тюра сложится другое путешествие по сравнению с тем, что известно в преданиях. Было очень весело, очень весело найти его.

Также Прендергаст рассказал, что в God of War Ragnarok с Тюром что-то случится. Это повлияет на бога, а вот что именно, нам предстоит узнать.

God of War Ragnarok выйдет 9 ноября на PS4 и PS5.

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