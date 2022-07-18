В России хотят легализовать «белых» хакеров и вознаграждать их

Газета «Ведомости» сообщила, что Минцифры планирует легализовать «белых» хакеров. Об этом стало известно благодаря источнику газеты из российской компании, специализирующейся на кибербезопасности.
Суть таких «белых» хакеров в том, чтобы помогать анализировать уязвимости и устранять их. Притом всё это будет в рамках закона. Их не получится обвинить в неправомерном доступе к компьютерной информации. Бизнес-консультант по безопасности Алексей Лукацкий отметил, что пока такие хакеры считаются нарушителями закона, но это может измениться.
Достаточно вспомнить про историю админа одного из операторов связи в Обнинске, который решил помочь клиентам и просканировал их сеть на уязвимости, за что его прихватили сотрудники ФСБ и сейчас судят по ст. 274.1 за неправомерное воздействие на КИИ РФ.
Также стало известно о желании закрепить в законодательстве новое понятие bug bounty. Оно будет означать выплату вознаграждения за обнаружение уязвимостей. Ещё ожидается поддержка бонусной программы.
Получится ли легализовать «белых» хакеров, точно неизвестно.
- 18 июля 2022
-
12:27
-
11:28
-
10:21
-
09:39
-
00:51
- 17 июля 2022
-
18:57
-
18:22
-
17:39
-
16:22
-
15:29
-
14:38
-
13:50
-
12:49
-
06:18
-
01:50
- 16 июля 2022
-
23:37
-
22:21
-
19:37
-
19:07
-
18:22
-
17:33
-
16:50
-
16:18
-
15:41
-
15:01
-
14:49
-
14:21
-
14:04
-
13:16
-
12:41
- 15 июля 2022
-
22:01
-
20:51
-
20:48
-
20:13
-
19:55