В России хотят легализовать «белых» хакеров и вознаграждать их

Газета «Ведомости» сообщила, что Минцифры планирует легализовать «белых» хакеров. Об этом стало известно благодаря источнику газеты из российской компании, специализирующейся на кибербезопасности.

Суть таких «белых» хакеров в том, чтобы помогать анализировать уязвимости и устранять их. Притом всё это будет в рамках закона. Их не получится обвинить в неправомерном доступе к компьютерной информации. Бизнес-консультант по безопасности Алексей Лукацкий отметил, что пока такие хакеры считаются нарушителями закона, но это может измениться.

Достаточно вспомнить про историю админа одного из операторов связи в Обнинске, который решил помочь клиентам и просканировал их сеть на уязвимости, за что его прихватили сотрудники ФСБ и сейчас судят по ст. 274.1 за неправомерное воздействие на КИИ РФ.

Также стало известно о желании закрепить в законодательстве новое понятие bug bounty. Оно будет означать выплату вознаграждения за обнаружение уязвимостей. Ещё ожидается поддержка бонусной программы.

Получится ли легализовать «белых» хакеров, точно неизвестно.