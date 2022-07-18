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Stray можно пройти бесплатно — у PS Plus появился триал

Для нового PS Plus добавили бесплатный триал на семь дней
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Sony к релизу кошачьего приключения Stray втихую добавила бесплатную пробную версию для нового PS Plus. Желающие могут попробовать любой тариф подписки абсолютно безвозмездно, таким образом получив на целую неделю огромный каталог игр для PS4 и PS5.

И да, таким образом можно бесплатно попробовать выходящую завтра Stray!

Впрочем, для россиян есть пара загвоздок:

  • в России новый PS Plus так и не запустили
  • для активации триала требуется привязка банковской карты, а подойдут только карты определённого региона (если аккаунт в Польше — польского банка, если в Турции — турецкого).
Новый PS Plus стоит купить каждому владельцу PS4 и PS5 Новый PS Plus стоит купить каждому владельцу PS4 и PS5

При этом триал не запустили в США и Азии, он доступен только в европейском регионе. Если бы сервис запустили в России, то его можно было бы спокойно попробовать и у нас.

Stray выходит завтра, 19 июля, игра будет доступна в подписках PS Plus Extra, PS Plus Deluxe и PS Plus Premium.

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