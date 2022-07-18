Источник: God of War Ragnarok хотели выпустить в один день со Starfield

После открытия предварительных заказов God of War Ragnarok в социальных сетях PlayStation появился тизер с ошибочной датой выхода экшена. Релиз проекта назначен на 9 ноября, но в публикации было указано 11 число.

Из-за этого многие предположили, что проект хотели выпустить в один день со Starfield от Bethesda, но в итоге Sony якобы испугалась конкуренции. Журналист Джейсон Шрайер опроверг это и отметил, что это скорее связано с логистикой.

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Я не уверен на все 100% в причине переноса. Я думаю, что это было скорее из-за логистики, а не из-за чего-либо, связанного со Starfield.

Также Шрайер отметил, что изначально тайтл действительно хотели выпустить 11 ноября, но из-за каких-то причин сдвинули дату релиза на 9 число.

God of War Ragnarok выйдет 9 ноября на PS4 и PS5.