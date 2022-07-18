Анонсирована очень реалистичная секс-кукла Ады Вонг из Resident Evil
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Производители реалистичных кукол из Game Lady Doll представили силиконовую модель Ады Вонг — одной из главных героинь франшизы Resident Evil. Модель ростом 166 сантиметров и параметрами 82/55/86 весит всего 42,5 килограмма. Стоит отметить довольно проработанное лицо героини — она как будто бы сошла прямо из игры.
Кукольную Аду Вонг уже можно приобрести по цене в $ 2799 или около 158 тыс. рублей. Интересно, что создатели доставляют куклу даже в Россию, правда заплатить за неё в нашей стране довольно проблематично из-за ухода Visa и MasterCard. У модели пока нет отзывов на сайте.
Ранее авторы запустили в продажу Цири из третьего «Ведьмака. За дополнительные деньги в комплект можно добавить полный набор брони ведьмачки и даже её меч.
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