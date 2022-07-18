Суд в РФ оштрафовал Google ещё на 21,7 млрд рублей

Таганский районный суд Москвы признал Google виновной в повторном неудалении запрещённой в России информации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Суд посчитал, что сервис «целенаправленно способствует распространению недостоверной информации о военной операции на Украине, пропаганды экстремистских взглядов, идеологии террористических организаций и инструкций по изготовлению взрывчатых веществ». Таким образом, компанию оштрафовали на 21,7 млрд рублей — это 10% от годовой выручки корпорации в РФ.

Первый штраф от оборота Google получила ещё в декабре 2021 года — 7,2 млрд рублей за неудаление запрещённой информации. В середине июня российское подразделение Google — ООО «Гугл» — подало заявление о собственном банкротстве из-за ареста банковского счёта для принудительного взыскания оборотного штрафа.