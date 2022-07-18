Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Watch Dogs 2, Inside и As Dusk Falls — ближайшие новинки Xbox Game Pass

Watch Dogs 2, Inside и As Dusk Falls — ближайшие новинки Xbox Game Pass
Комментарии

Microsoft поделилась новой подборкой игр, которые совсем скоро пополнят библиотеку Xbox Game Pass. В этот раз игрокам приготовили одну из лучших игр Ubisoft за последние годы Watch Dogs 2, таинственное приключение Inside и интерактивную драму As Dusk Falls, которая появится в Game Pass прямо в день своего выхода.

Доступны с 19 июля

  • As Dusk Falls (Xbox Series и ПК)
  • Ashes of the Singularity: Escalation (ПК)
  • Watch Dogs 2 (Xbox и ПК)

Доступны с 21 июля

  • MotoGP 22 (Xbox и ПК)
  • Torment: Tides of Numenera (Xbox)

Доступна с 29 июля

  • Inside (Xbox и ПК)

Покинут библиотеку Game Pass 31 июля

  • Dodgeball Academia (Xbox и ПК)
  • Katamari Damacy Reroll (Xbox и ПК)
  • Lumines Remastered (Xbox и ПК)
  • Omno (Xbox и ПК)
  • Raji: An Ancient Epic (Xbox и ПК)
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022