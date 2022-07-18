Watch Dogs 2, Inside и As Dusk Falls — ближайшие новинки Xbox Game Pass

Microsoft поделилась новой подборкой игр, которые совсем скоро пополнят библиотеку Xbox Game Pass. В этот раз игрокам приготовили одну из лучших игр Ubisoft за последние годы Watch Dogs 2, таинственное приключение Inside и интерактивную драму As Dusk Falls, которая появится в Game Pass прямо в день своего выхода.

Доступны с 19 июля

As Dusk Falls (Xbox Series и ПК)

Ashes of the Singularity: Escalation (ПК)

Watch Dogs 2 (Xbox и ПК)

Доступны с 21 июля

MotoGP 22 (Xbox и ПК)

Torment: Tides of Numenera (Xbox)

Доступна с 29 июля

Inside (Xbox и ПК)

Покинут библиотеку Game Pass 31 июля