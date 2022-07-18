Watch Dogs 2, Inside и As Dusk Falls — ближайшие новинки Xbox Game Pass
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Microsoft поделилась новой подборкой игр, которые совсем скоро пополнят библиотеку Xbox Game Pass. В этот раз игрокам приготовили одну из лучших игр Ubisoft за последние годы Watch Dogs 2, таинственное приключение Inside и интерактивную драму As Dusk Falls, которая появится в Game Pass прямо в день своего выхода.
Доступны с 19 июля
- As Dusk Falls (Xbox Series и ПК)
- Ashes of the Singularity: Escalation (ПК)
- Watch Dogs 2 (Xbox и ПК)
Доступны с 21 июля
- MotoGP 22 (Xbox и ПК)
- Torment: Tides of Numenera (Xbox)
Доступна с 29 июля
- Inside (Xbox и ПК)
Покинут библиотеку Game Pass 31 июля
- Dodgeball Academia (Xbox и ПК)
- Katamari Damacy Reroll (Xbox и ПК)
- Lumines Remastered (Xbox и ПК)
- Omno (Xbox и ПК)
- Raji: An Ancient Epic (Xbox и ПК)
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