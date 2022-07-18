Фото: впечатляющие фигурки Джилл и Немезиса из Resident Evil 3

Prime 1 совместно с Capcom представили детализированные фигурки Джилл Валентайн и Немезиса из Resident Evil 3. Высота первой составляет 50 сантиметров при весе в 11 килограммов. Монстр же куда массивнее — 80 сантиметров и 28 килограммов.
Интересно, что при покупке обеих фигурок можно получить диораму, в которой девушка убегает от самого Немезиса, зомби и заражённой собаки. Выглядит это дело весьма эффектно.
Фанатов Resident Evil может расстроить разве что цена — фигурка Джилл обойдётся в $ 1299 (около 75 000 рублей), Немезиса — $ 1399 (около 80 000 рублей). Первые поставки статуэток начнутся уже в октябре — они продлятся вплоть до января 2024 года. Судя по всему, авторы будут отталкиваться от спроса, и если он будет большой, они увеличат сроки продаж.
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