В России хотят запретить прокат фильмов с «нетрадиционными сексуальными отношениями»

Группа депутатов от КПРФ и «Справедливой России» внесла законопроект, предлагающий полный запрет «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений» в РФ. По словам авторов, «популяризация нетрадиционных сексуальных отношений имеют не меньшую степень опасности для развития российского общества», упомянув в том числе идеологию «чайлдфри».

Отрицание семьи как общественной ценности, пропаганда так называемого образа жизни «чайлдфри» (без детей) и популяризация нетрадиционных сексуальных отношений имеют не меньшую степень опасности для развития российского общества.

Если законопроект одобрят, кинотеатры и онлайн-площадки не смогут получать прокатное удостоверение на фильмы, сериалы, «допускающие пропаганду отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений». Авторы отметили, что с помощью нового закона можно будет решить проблему демографии и экономического роста в будущем.

Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений приняла в современной России широкое распространение, она ведётся как через средства массовой информации, так и через активное проведение общественных мероприятий, онлайн-кинопоказов и демонстрации таких отношений в кино, представляющих такое девиантное поведение как норму.



Публичное одобрение и признание таких отношений опасно не только для детей и молодёжи, ещё не способных критически отнестись к той информации, которая в свободном доступе обрушивается на них каждый день, но и для всего общества, так как ставит вопросы демографии и экономического роста в будущем под определённый удар.

В настоящее время в России действует аналогичный законопроект, запрещающий пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних.