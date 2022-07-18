В России хотят запретить прокат фильмов с «нетрадиционными сексуальными отношениями»

Группа депутатов от КПРФ и «Справедливой России» внесла законопроект, предлагающий полный запрет «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений» в РФ. По словам авторов, «популяризация нетрадиционных сексуальных отношений имеют не меньшую степень опасности для развития российского общества», упомянув в том числе идеологию «чайлдфри».
Отрицание семьи как общественной ценности, пропаганда так называемого образа жизни «чайлдфри» (без детей) и популяризация нетрадиционных сексуальных отношений имеют не меньшую степень опасности для развития российского общества.
Если законопроект одобрят, кинотеатры и онлайн-площадки не смогут получать прокатное удостоверение на фильмы, сериалы, «допускающие пропаганду отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений». Авторы отметили, что с помощью нового закона можно будет решить проблему демографии и экономического роста в будущем.
Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений приняла в современной России широкое распространение, она ведётся как через средства массовой информации, так и через активное проведение общественных мероприятий, онлайн-кинопоказов и демонстрации таких отношений в кино, представляющих такое девиантное поведение как норму.
Публичное одобрение и признание таких отношений опасно не только для детей и молодёжи, ещё не способных критически отнестись к той информации, которая в свободном доступе обрушивается на них каждый день, но и для всего общества, так как ставит вопросы демографии и экономического роста в будущем под определённый удар.
В настоящее время в России действует аналогичный законопроект, запрещающий пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних.
- 18 июля 2022
-
18:40
-
18:40
-
18:03
-
17:29
-
16:52
-
16:23
-
16:03
-
15:53
-
15:11
-
15:05
-
14:40
-
14:11
-
13:59
-
13:58
-
13:31
-
13:17
-
12:42
-
12:27
-
11:28
-
10:21
-
09:39
-
00:51
- 17 июля 2022
-
18:57
-
18:22
-
17:39
-
16:22
-
15:29
-
14:38
-
13:50
-
12:49
-
06:18
-
01:50
- 16 июля 2022
-
23:37
-
22:21
-
19:37