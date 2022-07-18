Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Пошёл на ***!» Автор «Пацанов» очень резко высказался о режиссёрах длинных фильмов

«Пошёл на ***!» Автор «Пацанов» очень резко высказался о режиссёрах длинных фильмов
Комментарии

С развитием онлайн-кинотеатров всё больше режиссёров переходят к производству сериалов, при этом позиционируя свои произведения как длинные фильмы. На телевидении подход совсем иной: сценаристы обязаны поддерживать интерес зрителя на протяжении каждой серии, иначе сериал начнёт терять аудиторию.

О своём отношении к подобным режиссёрам рассказал автор «Пацанов» Эрик Крипке. Он жёстко раскритиковал подход «длинных фильмов» — ему очень не нравится, когда создатели подобных шоу показывают что-то интересное лишь спустя несколько эпизодов.

Как человек с телевидения, которому приходилось увлекать зрителей на 22 чёртовых часа в год, я не понимаю такой подход: «Смотрите и ни о чём не беспокойтесь. Критики вам скажут, что к восьмому эпизоду дерьмо всё-таки долетело до вентилятора».

Или тех, кто утверждает: «Я делаю 10-часовой фильм». Пошёл на ***! Это не фильм! Делай сериал, ты в развлекательном бизнесе.

Что касается возвращения на телевидение, Крипке отвечает категорическим отказом. Создатель «Сверхъестественного» видит в стриминге будущее сериалов — в этом случае авторы снимают весь сезон до премьеры первого эпизода.

Финал третьего сезона «Пацанов» обманул ожидания. Разочарованию нет предела Финал третьего сезона «Пацанов» обманул ожидания. Разочарованию нет предела
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022