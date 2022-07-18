«Пошёл на ***!» Автор «Пацанов» очень резко высказался о режиссёрах длинных фильмов

С развитием онлайн-кинотеатров всё больше режиссёров переходят к производству сериалов, при этом позиционируя свои произведения как длинные фильмы. На телевидении подход совсем иной: сценаристы обязаны поддерживать интерес зрителя на протяжении каждой серии, иначе сериал начнёт терять аудиторию.

О своём отношении к подобным режиссёрам рассказал автор «Пацанов» Эрик Крипке. Он жёстко раскритиковал подход «длинных фильмов» — ему очень не нравится, когда создатели подобных шоу показывают что-то интересное лишь спустя несколько эпизодов.

Как человек с телевидения, которому приходилось увлекать зрителей на 22 чёртовых часа в год, я не понимаю такой подход: «Смотрите и ни о чём не беспокойтесь. Критики вам скажут, что к восьмому эпизоду дерьмо всё-таки долетело до вентилятора».



Или тех, кто утверждает: «Я делаю 10-часовой фильм». Пошёл на ***! Это не фильм! Делай сериал, ты в развлекательном бизнесе.

Что касается возвращения на телевидение, Крипке отвечает категорическим отказом. Создатель «Сверхъестественного» видит в стриминге будущее сериалов — в этом случае авторы снимают весь сезон до премьеры первого эпизода.