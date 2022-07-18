Psychonauts 2 убрали из продаж в Steam для России

Psychonauts 2 долгое время была доступна в российском Steam после ухода Microsoft с рынка страны, но теперь и её заблокировали. При переходе на страницу игры появляется уведомление о том, что она не доступна в регионе.
Издателем Psychonauts 2 стала Xbox Game Studios, игровое подразделение Microsoft. Среди её игр в российском Steam остались мультиплеер Halo Infinite и Super Lucky's Tale. При этом первая Psychonauts всё ещё доступна в сервисе Valve, потому что её выпустила Double Fine Productions.
Psychonauts 2 представляет собой экшен-платформер, в котором герой попадает в сознание врагов и различных монстров. В чужом разуме протагонист может использовать различные способности, среди которых телекинез и замедление времени. Игра доступна на ПК, консолях Xbox и PlayStation.
- 18 июля 2022
-
20:04
-
19:25
-
19:21
-
18:40
-
18:40
-
18:03
-
17:29
-
16:52
-
16:23
-
16:03
-
15:53
-
15:11
-
15:05
-
14:40
-
14:11
-
13:59
-
13:58
-
13:31
-
13:17
-
12:42
-
12:27
-
11:28
-
10:21
-
09:39
-
00:51
- 17 июля 2022
-
18:57
-
18:22
-
17:39
-
16:22
-
15:29
-
14:38
-
13:50
-
12:49
-
06:18
-
01:50