Psychonauts 2 убрали из продаж в Steam для России

Psychonauts 2 долгое время была доступна в российском Steam после ухода Microsoft с рынка страны, но теперь и её заблокировали. При переходе на страницу игры появляется уведомление о том, что она не доступна в регионе.

Издателем Psychonauts 2 стала Xbox Game Studios, игровое подразделение Microsoft. Среди её игр в российском Steam остались мультиплеер Halo Infinite и Super Lucky's Tale. При этом первая Psychonauts всё ещё доступна в сервисе Valve, потому что её выпустила Double Fine Productions.

Новость по теме В Psychonauts 2 добавили русский язык

Psychonauts 2 представляет собой экшен-платформер, в котором герой попадает в сознание врагов и различных монстров. В чужом разуме протагонист может использовать различные способности, среди которых телекинез и замедление времени. Игра доступна на ПК, консолях Xbox и PlayStation.