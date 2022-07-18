Стартовали съёмки «Дюны 2»

Авторы экранизации «Дюны» объявили о старте съёмок второй части, которые пройдут в Будапеште, Венгрия. Если производство пойдёт по плану, премьера сиквела состоится в ноябре 2023 года.
Режиссёром, сценаристом и продюсером сиквела стал Дени Вильнёв, который работал над «Дюной» 2021 года. К актёрскому составу первой части присоединились Кристофер Уокен («Охотник на оленей», «Криминальное чтиво»), Леа Сейду («Жизнь Адель», «Не время умирать») и Остин Батлер («Однажды в… Голливуде»).
Первая часть «Дюны» Дени Вильнёва собрала в мировом прокате более $ 400 млн при бюджете в $ 165 млн, не считая затрат на продвижение. Вместе с премьерой в кинотеатрах фильм вышел в сервисе HBO Max.
В этом году «Дюна» стала победителем в шести номинациях премии «Оскар». Фильм отметили за лучшую работу оператора и художника-постановщика, лучший звук, монтаж, визуальные эффекты и саундтрек.
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